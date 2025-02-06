Mültecilere yönelik suçlarda artış var

Almanya'da mültecilere yönelik siyasi motifli suçların sayısında kayda değer artış meydana geldi. Federal Hükümet, 2024 yılının dördüncü çeyreğinde 22 kişinin saldırılarda yaralandığını, yaralılar arasında bir çocuk, bir de genç bulunduğunu açıkladı.

179 SİYASİ MOTİFLİ SUÇ

Sol Parti'nin soru önergesine verilen yanıtta, mültecilere yönelik 179 siyasi motifli suç kaydedildiği belirtildi. Bu suçların 27'sinin şiddet içeren eylemler olduğuna dikkat çekildi.

YARDIM KURULUŞLARI HEDEF ALINDI

Ayrıca, dördüncü çeyrekte mülteci yurtlarının hedef alındığı 29 siyasi motifli suç kaydedildi. Bu suçlar arasında üç şiddet içeren eylem bulundu. Hükümet, mültecilere yardımcı olan iki yardım kuruluşunun da hedef alındığını, ancak bu olayların şiddet içermediği kaydetti.

ÖNLEM SÖZÜ VERDİLER

Artan bu tür suçların, toplumsal huzursuzluğa ve mültecilere karşı olumsuz bir algıya yol açtığı ifade edildi. Hükümet, bu tür eylemlerle mücadele etmek için çeşitli önlemler almayı planladığını duyurdu.