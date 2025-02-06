Patron katillerine müebbet hapis

Saarland Eyaleti'ne bağlı Primsweiler kasabasında geçen yıl Marta ayında 37 yaşındaki patronları Mohamad D.'yi işkence ederek öldüren dört sanığın cezası belli oldu. Saarbrücken Eyalet Mahkemesi'nde görülen davada, Walat A. (36), Hannan M. (42), Ramadan A. (39) ile Ahmad A. (40) ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Karar sonrası kurbanın acılı annesi hıçkırıklara boğularak yere yığıldı.

İŞKENCE ANINI GÖRÜNTÜLEMİŞLER

Mahkeme sürecinde, sanıkların işledikleri suçu kaydettikleri videolar delil olarak sunuldu. Videolarda, sanıkların kurbanı kablolarla bağladığı, ağzını bantla kapattığı ve uzun sakalını tıraş ederek onu aşağıladığı görüldü. Kurbanın nefes almakta zorlandığı anlarda bile saldırılarına devam ettikleri belirtildi.

Mahkeme, sanıkların kurbanı "haince" öldürdüğünü belirterek, cinayetin planlı ve kasıtlı olduğunu vurguladı. Sanıklar, Mohamad D.'nin çalışanlarının eşleriyle cinsel ilişki yaşadığını ve maaş anlaşmazlığına düştüklerini iddia etti ve intikam duygusuyla cinayet işlediklerini dile getirdi.