“Türkiye’nin AB üyeliği için çaba göstereceğiz”

Genel seçimde Yeşiller Partisi'nden Federal Meclis'e aday olan Nina Wellenreuther, Almanya'da yaşayan Türk toplumuna önemli mesajlar verdi. Wellenreuther, yaklaşan genel seçim öncesi SABAH Almanya'ya konuşarak, çifte vatandaşlık, toplumsal entegrasyon ve Türkiye-AB ilişkileri gibi konularda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"GÜÇLÜ İŞBİRLİĞİ ŞART"

Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerindeki önemine değinen Wellenreuther, "Her geçen gün daha da kutuplaşan bir dünyada, iyi işbirliği yapan ülkelerin birlikte güçlü olmalarını sağlamak zorundayız. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin bir parçası olması için kesinlikle çaba göstermek istiyoruz" dedi. Wellenreuther, Türkiye'nin yenilenebilir enerji yatırımlarındaki gelişimini överek, "Bir arkadaşım kısa süre önce Türkiye'deydi ve oradaki rüzgar türbinlerinin sayısından çok etkilendi. Bu, Türkiye'nin sürdürülebilir enerji konusundaki potansiyelini ve Avrupa için önemini ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

"ALMANYA'DA EVİNİZDESİNİZ"

Çifte vatandaşlık sonrası binlerce Türk'ün Alman vatandaşı olduğunu hatırlatan Wellenreuther, Türk toplumuna çağrıda bulundu: "Almanya'yı seçtiğiniz ve burada toplumun bir parçası olmak istediğiniz için çok mutluyum. Kendinizi iyi hissetmeniz ve ihtiyaçlarınızın karşılanması için elimizden geleni yapıyoruz. Konut, uygun enerji gibi konularda birlikte çalışıyoruz. Sizi burada hoş karşılanmış ve değerli hissettirmek bizim için çok önemli."

AŞIRI SAĞ İLE İŞBİRLİĞİ YOK

Wellenreuther, toplumun aşırI sağ tehlikenin farkında olduğunu ancak CDU'nun göç önergesinin AfD desteği ile meclisten geçmesinin endişe verici olduğunu dile getirdi. Wellenreuther, "Bu çok endişe vericiydi ve kesinlikle bir daha tekrarlanmamalı. Şunun farkındayız: Aşırı sağcı güçlerle hiçbir iş birliği yok. Demokratik ve açık bir Almanya için mücadele ediyoruz. Bizim için önemli olan tek şey bu" dedi.