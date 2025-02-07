İşverenler emeklilik yaşını düşük buldu

İşverenler Birliği Başkanı Rainer Dulger, istikrarlı bir gelir tabanının gerekli olduğunu vurgulayarak, "Bu nedenle emeklilik yaşının dinamik hale getirilmesine ihtiyacımız var. Ciddi şekilde emeklilik yaşını ortalama yaşam süresine bağlamayı düşünmeliyiz Hepimiz biliyoruz ki, giderek daha uzun yaşıyoruz. Hepimiz biliyoruz ki, daha fazla yardım alan ve daha az katkıda bulunan olacak" diye konuştu.

EMEKLİ ÇALIŞMA HAYATINDA KALMALI

Dulger, insanların emeklilik yaşını geçtikten sonra da çalışma hayatında kalmalarını teşvik edecek önlemler alınmasını istedi. Birlik Başkanı, "Birçok kişi daha uzun süre çalışmak istiyor, çünkü insanlar meslektaşlarıyla düzenli iletişim kurmaktan mutluluk duyuyor. Özellikle çocuklar evden ayrıldıktan sonra" dedi.

KADEMELİ OLARAK YÜKSELİYOR

Kırk yıl boyunca fayans döşeyen birinin artık ağır fiziksel işler yapamayabileceğini ifade eden Dulger, "Ancak bu kişi çok fazla deneyime sahip" dedi ve o kişiden iş hazırlığı ve satın alma gibi alanlarda yararlanılabileceğini ifade etti. Mevcut yasaya göre, 2031 yılına kadar kademeli olarak emeklilik yaşı 67'ye yükseltiliyor.

SİSTEM VERİMLİ HALE GELMELİ

İşçilik maliyetlerinin yüzde 40'ın üzerine çıktığını ve daha da artacağını belirten Dulger, "İş, ancak iyi ödeme alındığında ve çalışanların brütten nete daha fazla para alabildiğinde keyifli olur" dedi. Dulger, sağlık sisteminde de reform ihtiyacı olduğunu belirterek, "Sistemi daha verimli hale getirmeliyiz" dedi.