Mezarlığa alçak saldırı

Almanya'nın Weiden kentindeki Müslüman mezarlığı saldırıya maruz kaldı. Saldırıda 12 mezar tahrip edildi. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce gerçekleştirilen saldırı ırkçılığın geldiği boyutu gözler önüne serdi. Saldırıda mezar taşları yerlerinden sökülürken çevre dekorasyonlarına da zarar verildi.

Weiden Polisi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Geçtiğimiz yıllarda, farklı şehirlerde Müslüman mezarlarına yönelik benzer saldırılar yaşanmıştı. 2022 yılında Iserlohn'da, bir Müslüman mezarlarının bulunduğu bölümde yaklaşık 30 mezar taşı kırılmıştı. Hannover'de de Müslüman çocuk mezarlarına yönelik saldırı düzenlenmişti.