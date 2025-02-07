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Giriş Tarihi: 7.2.2025 10:16

Mezarlığa alçak saldırı

Irkçılar, bu kez Weiden kentindeki Müslüman mezarlığını hedef aldı. Saldırıda 12 mezarlık zarar gördü.

Mustafa AKBABA

Almanya'nın Weiden kentindeki Müslüman mezarlığı saldırıya maruz kaldı. Saldırıda 12 mezar tahrip edildi. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce gerçekleştirilen saldırı ırkçılığın geldiği boyutu gözler önüne serdi. Saldırıda mezar taşları yerlerinden sökülürken çevre dekorasyonlarına da zarar verildi.

Weiden Polisi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Geçtiğimiz yıllarda, farklı şehirlerde Müslüman mezarlarına yönelik benzer saldırılar yaşanmıştı. 2022 yılında Iserlohn'da, bir Müslüman mezarlarının bulunduğu bölümde yaklaşık 30 mezar taşı kırılmıştı. Hannover'de de Müslüman çocuk mezarlarına yönelik saldırı düzenlenmişti.

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Mezarlığa alçak saldırı
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