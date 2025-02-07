SPD’li adaylar esnaf turuna çıktı

Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Milletvekili Sabine Poschman, SPD NRW Milletvekili Volkan Baran ve yerel siyasetçiler, göçmen toplumun sorunlarını dinledi. İşletmeleri ziyaret eden SPD'liler AfD'nin tehdit eden söylemleri karşısında birlik mesajı verdi.

SINIR DIŞI EDİLME KORKUSU

Özellikle Nordstadt bölgesinde yaşayan göçmenlerin kaygılarına dikkat çeken Sabine Poschmann, "Bölgede yaşayan birçok kişi, özellikle AfD nedeniyle endişe duyuyor ve sınır dışı edilme korkusu yaşıyor" dedi.

Poschmann, "Sınırları kapatmak Avrupa'nın değerleriyle bağdaşmıyor. Güçlü bir Avrupa, çeşitlilik ve birlikte yaşamla mümkün olur. İş gücüne ihtiyacımız var. Aksi takdirde ekonomimiz çöker" ifadelerini kullanan Poschmann, göçmenlerin topluma entegrasyonunun ve eğitim imkanlarına erişiminin sağlanması gerektiğini vurguladı.