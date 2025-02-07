Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Avrupa Haberleri Wagenknecht istifalarla sarsıldı
Giriş Tarihi: 7.2.2025 10:18

Wagenknecht istifalarla sarsıldı

Almanya’da kurulduktan kısa süre sonra güçlü bir parti konumuna gelen Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW), göç politikası konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle toplu istifalarla sarsıldı.

Fatih YILMAZ
Wagenknecht istifalarla sarsıldı

Sol Parti'den ayrılıp kendi adıyla parti kuran Sahra Wagenknecht, toplu istifa haberleri aldı. Bavyera teşkilatının önde gelen isimlerinin de bulunduğu üyeler Sahra Wagenknecht İttifakı'ndan (BSW) istifa etti.

Üyeler, partinin AfD ile yakın duruşunu ve popülist söylemlerini eleştirdi. BSW'nin Bavyera teşkilatından altı üye, partinin göç politikasına tepki olarak istifa ettiğini açıkladı. Bavyera BSW Başkanı Klaus Ernst, ayrılanlar arasında Bavyera teşkilat başkan yardımcısı Josef Ilsanker'in de bulunduğunu açıkladı.

İstifa eden üyeler, partinin göç politikasını "popülist ve kutuplaştırıcı" olarak nitelendirdi. İstifa açıklamalarında, "Mülteci krizinin sebepleri üzerine insancıl ve yapıcı bir tartışma şarttır. Ancak bunun yerine, toplumda gereksiz bölünmelere yol açan ve aşırı sağ söylemlere kayan bir yaklaşım sergilenmektedir" denildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Wagenknecht istifalarla sarsıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA