Wagenknecht istifalarla sarsıldı

Sol Parti'den ayrılıp kendi adıyla parti kuran Sahra Wagenknecht, toplu istifa haberleri aldı. Bavyera teşkilatının önde gelen isimlerinin de bulunduğu üyeler Sahra Wagenknecht İttifakı'ndan (BSW) istifa etti.

Üyeler, partinin AfD ile yakın duruşunu ve popülist söylemlerini eleştirdi. BSW'nin Bavyera teşkilatından altı üye, partinin göç politikasına tepki olarak istifa ettiğini açıkladı. Bavyera BSW Başkanı Klaus Ernst, ayrılanlar arasında Bavyera teşkilat başkan yardımcısı Josef Ilsanker'in de bulunduğunu açıkladı.

İstifa eden üyeler, partinin göç politikasını "popülist ve kutuplaştırıcı" olarak nitelendirdi. İstifa açıklamalarında, "Mülteci krizinin sebepleri üzerine insancıl ve yapıcı bir tartışma şarttır. Ancak bunun yerine, toplumda gereksiz bölünmelere yol açan ve aşırı sağ söylemlere kayan bir yaklaşım sergilenmektedir" denildi.