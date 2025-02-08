"Suçlandık, aşağılandık onurumuz zedelendi"

Almanya'da 2000 ila 2007 yılları arasında sekizi Türk, 10 kişiyi katleden ırkçı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) adlı terör örgütünün kurbanlarından Mehmet Kubaşık'ın kızı Gamze, ailece yaşadıklarını anlatmaya başladı. Babası 1 Nisan 2006 günü öldürüldüğünde 20 yaşında olan Gamze Kubaşık, 'Babasız bir ülke' (Land Ohne Vater) adlı podcast serisinde cinayet günü ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.

"HER GÜN SORGUYA ÇEKTİLER"

Kurban ailelerinin seslerini duyurmayı amaçlaya seride Kubaşık, babasının ölüm haberini aldıktan sonra bayıldığını, ambulansta kendine geldiği anda annesi Elif'in bağrışlarını duyduğunu anlattı. Kubaşık, "Annem, 'Burada neler oluyor?, Çocuklarım nerede?, Kocama ne oldu?' diye bağırıyordu. Ona, 'Babam öldü' dedim. Cinayetten sonra yas ve kayıplarımıza odaklanmak yerine polis tarafından neredeyse her gün saatlerce sorguya çekildik" dedi.

"UYUŞTURUCU SATICISI DEDİLER"

Sorguda yaşadıklarını anlatan Kubaşık, "Bana, 'Babanızın uyuşturucu sattığını, hatta mahalledeki çocuklara ve gençlere sattığını biliyor muydunuz?' diye sordular. Bu suçlama bende derin yaralar açtı. Çocuklarını seven ve genç müşterilerinin şeker torbalarını her zaman biraz fazla dolduran babam uyuşturucu satıcılığıyla suçlandı. Anneme, babamın başka ilişkisi olduğu yalanı söylendi. Bunun dul bir eşe nasıl bir acı verdiği tarif edilemez" diye konuştu.

"BİZİ GÖREN YÖN DEĞİŞTİRDİ"

Babasının öldürülmesinden sonra yaşananları titrek bir sesle anlatan Gamze Kubaşık, "Bu hayatımın en kötü dönemiydi. Suçlandık ve aşağılandık. İnsanlar bizi gördüklerinde karşı kaldırıma geçtiler. Birçok tanıdık için Kubaşık ailesi uyuşturucu satıcısının ailesiydi. Ailemin onurunu ve babamın onurunu zedelediler. NSU'nun 2011'de ortaya çıkmasından sonra bende bir rahatlama hissi oluştu. O gün ne kadar büyük bir yük taşıdığımı hissettim. İlk kez yeniden rahat nefes alabildim" dedi.

RAHATLAMA KISA SÜRDÜ

Rahatlamanın ardından kısa süre sonra hayal kırıklığı geldiğini ifade eden Kubaşık, "Eyalet parlamentolarında ve Federal Meclis'te birçok soruşturma komitesine rağmen, Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde Beate Zschaepe'nin ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığı devasa bir davaya rağmen, NSU ile ilgili birçok temel soru bugün hala cevapsız" şeklinde sitemde de bulundu.

ŞİMŞEK İLE KİTAP YAZIYOR

Gamze Kubaşık, 2018'deki mahkeme kararından sonra NSU kurbanlarının hikâyesini kamuoyunda anlatmaya devam etme kararı aldığını söyledi. Düzenli olarak okullara giden, anma etkinliklerinde konuşmalar yapan Kubaşık, uzun zamandır yakın arkadaşı olan diğer kurbanın kızı Semiya Şimşek ile birlikte yaz aylarında çıkması planlanan bir kitap üzerinde çalıştığını söyledi ve "Bu hikaye unutulmamalı. Babamın unutulmasını istemiyorum" dedi.