Yeni nesil daha az et tüketiyor

Almanya Et Endüstrisi Birliği Genel Müdürü Steffen Reiter, birkaç yıldır devam eden düşüş eğiliminden sonra geçen yıl ülkede 7 milyon ton et tüketildiğini açıkladı. Rakam, bir önceki yıla göre yüzde 1,4'lük artışı işaret etti, ancak 2016 yılındaki 8,4 milyon tonluk tüketimin gerisinde kaldı.

Bu artışa rağmen tüketici alışkanlıklarında değişiklikler gözlemlendiği belirtildi. Vegan ve vejetaryen ürünlere olan talebin hızla arttığı dile getirildi. Pazarlama uzmanı Andreas Kecskes, özellikle yaşlıların et tüketimini azaltmak istediğini, ancak gençlere kıyasla hala daha fazla et tükettiklerini ifade etti. Keckes, "Klasik et tüketicisi olan yaşlı nesil piyasadan çekildiğinde et endüstrisi sorunlar yaşayacak. Geriye daha az et tüketen bir nesil kalacak" dedi.

VEGAN TÜKETİME İLGİ ARTTI

Almanya'da her dört kişiden biri her gün et veya et ürünü tüketiyor. Federal Tarım Bakanlığı'nın geçen yıl yayımladığı Beslenme Raporu'na göre, halkın yüzde 39'u vejetaryen veya vegan alternatif ürünler satın alıyor.