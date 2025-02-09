Almanya’da bir garip dava ! Saldırı aracı tavuk budu

Almanya'nın Freiburg kentinde 42 yaşındaki bir adam, ağır yaralama suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı. İddiadan biri adamın donmuş tavuk buduyla bir kişiyi dövdüğü oldu. Freiburg Eyalet Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davada, adamın alacak meselesi nedeniyle kavga ettiği adamın yüzüne ve kafasına tavuk buduyla vurduğu iddia edildi.

SANIK İDDİAYI REDDETTİ

Geçen yıl Nisan ayında yaşanan kavgayı ifadesinde doğrulayan eski güreşçi sanık, kavgada tavuk budu kullanmadığını ifade etti. Tutuklu yargılanan sanık, kavga ettiklerini, ikisinin birlikte merdivenlerden yuvarlandığını anlattı. Adamı yere yatırıp yumrukladığını kabul eden sanık, ancak bunu bir donmuş tavuk budu ile yapmadığını savundu. Tavuk budunu karşı tarafın yarasını soğutmak için kendisinin buzluktan aldığını iddia etti.

EMSAL KARAR OLACAK

Davayı ilginç kılan tavuk budunun Alman Ceza Kanunu'nun (§ 224 Abs. 1 Nr. 2 StGB) ilgili maddesi kapsamında tehlikeli bedensel zarar olarak değerlendirilebilir olup olmadığı. Bunun için mahkemenin, dondurulmuş tavuk budunu tehlikeli bir araç olarak nitelendirmesi gerekecek, hakim buna da karar verecek.

KULAK ISIRIP KOPARMIŞ

Davaya ikinci konu da bir kavgaydı. Sanığın Mayıs ayında tanıdığının evinde biriyle tutuştuğu kavgada kulağını ısırarak kopardığı ifade edildi. Adam bu suçunu kabul etti. Kulak koparmayı kasıtlı yapmadığını savunan sanık, o gün çok alkollü olduğunu dile getirdi. Yaralanan adamın, o zamandan beri işitme kaybı yaşadığı belirtildi.