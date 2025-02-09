Kapısının önünde bıçaklanarak öldürüldü

TÜM OLASILIKLARA AÇIK

Katil zanlısının Uğuz'un eski eşi olabileceği de ihtimaller arasında gösterilirken savcı, "Bilinmeyen bir şüpheliye karşı soruşturma yürütüyoruz ve bu nedenle tüm olasılıkları açık tutuyoruz. Hayatını kaybeden kurbanın partneri hakkında herhangi bir şüphe bulunmuyor" dedi ancak soruşturma sırasında durumun değişebileceğini de ifade etti. Cinayete tanık olan birine rastlanmazken, bilgi sahibi olanlardan polisi aramaları istendi.