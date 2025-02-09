Kapısının önünde bıçaklanarak öldürüldü

Voerde kentinde Cuma akşamı iki çocuk annesi 52 yaşındaki Gülay Uğuz (52), evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü. Polis, saat 19:45 sıralarında bir kişinin pizza alıp eve dönen Uğuz'u kapının önünde ağır yaralı halde bulduğunu, hemen ambulans çağırdığını, ancak yapılan müdahalenin yetersiz kaldığını açıkladı. Bıçakla yaralanan Uğuz'un olay yerinde öldüğünü de aktaran polis, katile ulaşmak için geniş çaplı arama başlatıldığını aktardı.
HERKES SORGULANIYOR
Cinayeti, Duisburg Emniyeti Cinayet Bürosu ile Duisburg Savcılığı devraldı. Polisler, olay yerindeki ormanlık alanda bıçak veya diğer olası izler aramaya başladı. Saldırganın olaydan sonra söz konusu ormandan kaçmış olabileceği belirtildi. Uğuz'un ailesi, komşuları ve çevredekiler sorgulandı.
TÜM OLASILIKLARA AÇIK
Katil zanlısının Uğuz'un eski eşi olabileceği de ihtimaller arasında gösterilirken savcı, "Bilinmeyen bir şüpheliye karşı soruşturma yürütüyoruz ve bu nedenle tüm olasılıkları açık tutuyoruz. Hayatını kaybeden kurbanın partneri hakkında herhangi bir şüphe bulunmuyor" dedi ancak soruşturma sırasında durumun değişebileceğini de ifade etti. Cinayete tanık olan birine rastlanmazken, bilgi sahibi olanlardan polisi aramaları istendi.