Taksi çağırmak için Ankara’yı arıyorlar

Almanya'nın Baden Württemberg Eyaleti'nin Schwaebisch Gmünd kentinde yaşayanlar, taksi çağırmak için Ankara'yı arıyor. Kasım ayından bu yana devam eden pilot uygulamaya göre, kent sakinleri yerel ücretlerle taksi çağırmak için Ankara'daki bir çağrı merkezini arıyor. Bu durum kentteki 28 taksiyi yöneten Schwaebisch Gmünd Taksi Merkezi'nin çağrı hizmetlerini Ankara'daki bir çağrı merkezine devretmesiyle ortaya çıktı.

Taksi merkezinin Genel Müdürü Hermann Brenner, "Her şey harika gidiyor. Bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Biz Schwaebisch Gmünd olarak her zaman ilericiydik. Bu dijital telsizle başladı" dedi. Brenner, çağrı merkezinin Ankara!ya taşınmasının arkasında vardiyalı çalışma sistemi için nitelikli personel bulmanın giderek zorlaşmasının yattığını belirtti.

Ankara'daki çağrı merkezinde çalışanların büyük çoğunluğunun Almanya'da büyümüş Türkler olduğunu ve standart Almanca konuştuğunu belirten Brenner, dilsel yanlış anlaşılmalarla ilgili şikayetlerin çok nadir olduğunu söyledi. Brenner, büyük taksi şirketlerinin çağrı merkezlerini uzun süredir yurtdışına taşıdığını, ancak küçük çaplı merkezler arasında bu adımı atan ilk şirket olduklarını vurguladı.