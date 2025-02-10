Hayat kurtaran numarayı bilmiyorlar

Ülkede YouGov tarafından yapılan bir anket araştırmasına göre, her beş kişiden biri (yüzde 19) acil durumda hangi numarayı arayacağını bilmiyor. Katılımcıların yalnızca yüzde 43'ü acil durumda ilk yardım yapabileceğine güveniyor. Kalp masajı gibi müdahaleleri yapabileceğini düşünenlerin oranı ise sadece yüzde 39.

İLK YARDIMDA DA SINIFTA KALDILAR

Ankete katılanların yüzde 83'ü bir acil durumda yardım etmeye istekli olduklarını belirtirken, çoğu (yüzde 74) karşılığında yardım beklediklerini ve (yüzde 70) bunu ahlaki bir yükümlülük olarak görüyor. Ancak, ilk yardım bilgisi eksikliği nedeniyle yardım etmeyeceklerini söyleyenlerin oranı yüzde 51.

İlk yardım konusunda daha fazla pratik yapma imkanı talep eden katılımcıların yüzde 42'si simülatörler veya atölyelerde düzenli egzersiz yapmayı arzu ediyor.