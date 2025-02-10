İşverenler bu kez de fazla çalışma istedi

Birlik Başkanı Rainer Dulger, haftalık çalışma süresinin uzatılmasını istedi ve "Daha fazla çalışan için 40 saatlik çalışma haftasına doğru ilerlememiz iyi olur" dedi. Federal İstatistik Dairesi'nin 2023 verilerine göre, Almanya'da ortalama haftalık çalışma süresi 34,3 saat olarak kaydedildi.

Başkan Dulger, "Şu anda 46 milyon istihdam edilen kişiye sahip olmamıza seviniyorsak bu 46 milyon kişinin yaklaşık 20 yıl önceki Almanlardan çok daha fazla çalışmadığı konusunu da konuşmalıyız" ifadelerini kullandı. Dulger, o dönemde ülkede daha az çalışan ve daha az nüfus olduğunu hatırlattı.

"BİR ŞEY BAŞARMIŞ SAYILMAYIZ"

Bir ekonominin başarısının hala üretimle ölçüldüğüne vurgu yapan Dulger, "Eğer daha fazla çalışanla 20 yıl önce üretilen kadar üretim yapabiliyorsak o zaman pek de bir şey başarmış sayılmayız" şeklinde konuştu. Dulger, verimliliğin artırılmasının da gerekli olduğunu belirtti, Almanya'nın daha fazla tam gün okula ve kreşe ihtiyacı var. Böylece genç çocukları olan ve daha fazla çalışmak isteyen iyi eğitimli insanlar daha fazla çalışabilir" dedi.

"ÇALIŞANIN GELİRİ ARTIRILMALI"

Fazla mesai için vergi teşviklerinin sağlanmasına ihtiyaç olduğunu söyleyen birlik başkanı Dulger, "Çalışmak yeniden kazançlı hale gelmeli ve brütten nete daha fazla para kalmalı" diyerek çalışanların gelirlerinin artırılması gerektiğine dikkat çekti.