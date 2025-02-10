Merakla beklenen düello gerçekleşti! 25 dakika göçü konuşup birbirlerini suçladılar

Genel seçime sayılı günler kala Başbakan ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz ile Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) Genel Başkanı ve Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) başbakan adayı Friedrich Merz, dün akşam tv ekranında karşı karşıya geldi. Moderatör Sandra Maischberger, ilk soru olarak ikiliye birbirlerine karşı duydukları saygıyı sordu. Merz, Scholz'a karşı herhangi bir kin beslemediğini söylerken, Scholz da aynı şekilde Merz'e karşı olumsuz bir duygu taşımadığını belirtti.

"MERZ'E GÜVENİM AZALDI"

Düellonun ilk önemli konusu, AfD ile işbirliği oldu. Scholz, Birlik Partileri'nin, geçtiğimiz haftalarda mecliste AfD ile göç önergesi konusunda işbirliği yaptığını belirterek, Merz'e bu konuda güveninin azaldığını ifade etti. Merz ise, AfD ile hiçbir ortak noktalarının olmadığını ve asla işbirliği yapmayacaklarını söyledi.

SERT YAKLAŞIM İSTEDİ

Friedrich Merz, mevcut hükümetin göç politikalarını eleştirerek, "Bu konuda başarılı olamadınız" dedi. Aschaffenburg'daki trajik saldırıya atıfta bulunarak, göç politikasında daha sert bir yaklaşım gerektiğini vurguladı. Scholz ise, sığınmacıların sınırdışı edilmesi ve sınır kontrollerinin artırılması için pek çok yasanın uygulamaya girdiğini belirtti. Scholz, aynı zamanda Merz'i mecliste polis yasaları ve güvenlik yasalarını engellemekle suçladı.

"SAVAŞI BEN ÇIKARMADIM"

25 dakika süren göç tartışmasının ardından ekonomi gündeme geldi. Scholz, ülkedeki ekonomik ruh halinin kötü olduğunu kabul etti ancak sanayisizleşme konusunda endişelenmek için bir sebep görmediğini söyledi. Ekonomik zorlukların temel sebebinin Ukrayna krizi olduğunu belirten Scholz, "Ukrayna'yı ben işgal etmedim, gaz sevkiyatlarını ben kesmedim, bunu Putin yaptı" dedi. Merz, bunun tüm Avrupa'yı etkileyen bir durum olduğunu belirterek, diğer ülkelerin neden büyüdüğünü sordu. Scholz ise, Almanya'nın sanayi ve enerji fiyatlarıyla daha fazla mücadele ettiğini ve bu faktörlerin ekonomiye büyük etkisi olduğunu ifade etti.

"NÜKLEER ENERJİDEN ÇIKIŞ SAÇMALIKTI"

Merz, Almanya'nın nükleer enerjiden çıkma kararını eleştirerek, bu adımın ülkede büyük bir enerji krizinin yaşandığı dönemde alınmış "saçma" bir karar olduğunu söyledi. Scholz ise, hükümetinin yenilenebilir enerji yatırımlarını artırdığını ve bu alanda engelleri ortadan kaldırmaya çalıştıklarını belirtti.

Vergi indirimlerine karşı çıkan Scholz, bütçede 25 milyar Euro açık olduğunu ve mevcut mali durum göz önüne alındığında vergi indiriminin mümkün olmadığını ifade etti.

TRUMP'IN GAZZE PLANINA TEPKİ

Scholz, Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ni "Ortadoğu'nun Rivierası"na dönüştürme planını sert şekilde eleştirdi ve "Bu bir skandal" dedi.

Tartışmada asgari ücret konusu da gündeme geldi. Merz, 15 Euro'luk asgari ücretin yasayla zorla uygulanmasına karşı çıktı ve bunun, sorumlu asgari ücret komisyonu tarafından bir uzlaşıyla yapılması gerektiğini söyledi. Scholz ise, asgari ücret artışlarının ülkenin ekonomik verimliliği açısından önemli olduğunu vurgulayarak, çalışan insanların geçimlerini sağlamak zorunda olduklarını belirtti ve bu artışları hayata geçirmiş olmaktan gurur duyduğunu söyledi.