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Giriş Tarihi: 10.2.2025 15:12

Musk bu kez de Habeck’e ‘aptal’ dedi

ABD’li milyarder Elon Musk, Almanya’daki siyasi sürecine bir kez daha müdahil oldu. Musk bu kez Yeşiller Partisi'nin başbakan adayı Robert Habeck’in seçim kampanyası videosuna yönelik sert eleştiride bulundu.

Mustafa AKBABA
Musk bu kez de Habeck’e ‘aptal’ dedi

Almanya'da 23 Şubat'ta yapılacak olan federal seçimler öncesinde Habeck, ABD Başkanı Donald Trump ve onun ekibindeki Elon Musk'ı bir konuşmasında eleştirdi. Habeck, "Demokrasi, zenginlerin gücü değil, birçok kişi için daha iyi bir yaşamdır" ifadelerini kullandı.

Bu esnada, sağcı influencer Naomi Seibt, Habeck'in videosunu X platformunda paylaştı ve Habeck'in daha önce hakaret nedeniyle açtığı davaları gündeme getirdi. Seibt, "Tiranın sözlükte 'gerçek ifade özgürlüğü' nasıl tanımlanır?" şeklinde bir soru yöneltti. Musk, bu tartışmaya katılarak, "Wow, bu adam tam bir aptal!" şeklinde yorum yaptı.

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Musk bu kez de Habeck’e ‘aptal’ dedi
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