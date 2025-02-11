Dubai çikolatasına yasak

Bochum Eyalet Mahkemesi, bir markanın Dubai çikolatası satışını geçici tedbir kararıyla yasakladı. Mahkeme, Dortmund merkezli bir firmanın üzerinde 'El yapımı Dubai çikolatası' ve 'Dubai metropolünden lezzet deneyimi' ifadelerinin yer alamayacağına hükmetti. Kararda, yasağı ihlali durumunda 250 bin Euro'ya kadar para cezası uygulanacağı da yer aldı.

Dava, Dubai'den çikolata ithal eden Andreas Wilmers tarafından açıldı. Wilmers, mahkemede söz konusu çikolataların Dubai'de üretilmemesi nedeniyle coğrafi köken konusunda tüketicilerin yanıltılabileceği argümanını öne sürdü. Mahkeme bu iddiayı dikkate alarak satış yasağı kararı verdi.

Daha önce de Wilmers, ALDI Süd'ün Dubai çikolatası satışını Köln Bölge Mahkemesi'nde durdurmuştu.