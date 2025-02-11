Gençleri savaş korkusu sardı

Barmer adlı sağlık sigortası tarafından yayınlanan Sinus Gençlik Çalışması raporuna göre, ülkede gençler, siyasi popülizm ve aşırılıktan endişe duyuyor. Araştırmaya katılan 14-17 yaş arasındaki gençlerin yüzde 42'si bu iki olguyu büyük kişisel korku nedenleri arasında gösteriyor.

Ayrıca, savaş (yüzde 59), çevre kirliliği (yüzde 42), iklim değişikliği (yüzde 41), göç (yüzde 33) ve yoksulluk (yüzde 32) da gençlerin endişe duyduğu diğer konular arasında yer alıyor. Gençlerin büyük çoğunluğu, Almanya ve dünyanın geleceğine karamsar bakıyor. Gençler kendi gelecekleri için ise endişe duymuyor.