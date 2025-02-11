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Giriş Tarihi: 11.2.2025 10:10

Gençleri savaş korkusu sardı

Almanya’da yapılan bir araştırma, gençlerin siyasi popülizm ve aşırılıktan endişe duyduğu sonucunu ortaya koydu. Büyük korku ise savaş.

Mustafa AKBABA
Gençleri savaş korkusu sardı

Barmer adlı sağlık sigortası tarafından yayınlanan Sinus Gençlik Çalışması raporuna göre, ülkede gençler, siyasi popülizm ve aşırılıktan endişe duyuyor. Araştırmaya katılan 14-17 yaş arasındaki gençlerin yüzde 42'si bu iki olguyu büyük kişisel korku nedenleri arasında gösteriyor.

Ayrıca, savaş (yüzde 59), çevre kirliliği (yüzde 42), iklim değişikliği (yüzde 41), göç (yüzde 33) ve yoksulluk (yüzde 32) da gençlerin endişe duyduğu diğer konular arasında yer alıyor. Gençlerin büyük çoğunluğu, Almanya ve dünyanın geleceğine karamsar bakıyor. Gençler kendi gelecekleri için ise endişe duymuyor.

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Gençleri savaş korkusu sardı
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