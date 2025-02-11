Türk taraftarları bıçaklamıştı: 9.5 yıl hapis cezası aldı

Stuttgart'taki meydana kurulan dev ekranda Türkiye-Çekya maçını izleyen Türk bayraklı, forması ve atkısı olan taraftarlara elindeki bıçakla rastgele saldıran Suriyeli biri ağır dört kişiyi yaraladı. O saldırgan çıkarıldığı mahkemede 9,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

NEDEN: TÜRKİYE NEFRETİ

Mahkeme, saldırganın Türkiye'ye duyduğu siyasi ve kişisel nefret nedeniyle hareket ettiğini dile getirdi. Hakim, "Amacı, mümkün olduğunca çok kişiye saldırmak ve öldürmekti" ifadelerini kullandı. Savcılık, altı kez cinayete teşebbüs suçlamasıyla 13 yıl hapis cezası talep etmişti. Dört mağduru temsil eden müşteki avukatı da bu talebi destekledi. Sanık avukatı ise müvekkilinin psikotik bir durumda olduğunu öne sürerek 8 yıl hapis cezası istedi.

Mahkeme, savunmayı kabul etmeyerek sanığın tam cezai ehliyete sahip olduğuna hükmetti. Saldırıya uğrayanlar ve yakınları, karardan memnun olduklarını, ancak olayın fiziksel ve psikolojik izlerinin uzun süre devam edeceğini belirtti. Müşteki avukatı, "Saldırganın bu eylemi için adaletin yerine getirilmesinden memnunuz" dedi.

Saldırıda Osman Başer, sırtından bıçaklanmıştı. Beşir'i hastanede Stuttgart Başkonsolosu Makbule Koçak Kaçar ziyaret etmişti.