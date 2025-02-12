‘Gönderelim’ dedikleri göçmen ekonomiyi sırtlıyor

Almanya'da aşırı sağcılar, ülkedeki göçmen kökenlileri göndermeyi, Birlik Partileri (CDU/CSU) ise Türklere verilen çifte vatandaşlık hakkını geri almayı düşünürken, göçmenlerin ülke ekonomisinin adeta bel kemiğini oluşturduğu verilerle ortaya çıktı. Öyle ki ülkede sosyal güvenlik sistemine kayıtlı yabancı uyruklu çalışanların sayısı 5.5 milyonu aştı. Bu rakam toplam çalışanların yüzde 16'sına tekabül ediyor.

TÜRK ÇALIŞANLAR İLK SIRADA

Almanya'da yabancı uyruklu çalışanların sayısı rekor seviyeye ulaşırken, Türk vatandaşları bu tablonun en önemli aktörü olarak öne çıktı. 2024 yılının ortası verilerinde Türk vatandaşları, 580 bin kişiyle (sadece Türk pasaportu taşıyan) en büyük yabancı çalışan grubunu oluştururken, onları Polonya, Romanya ve İtalya'dan gelenler takip etti. Suriyeli kökenli çalışanlar ise 220 bin kişiyle beşinci sırada yer aldı.

SİYASİ GÜNDEMİN EN ÖNEMLİ MADDESİ

Federal İş Ajansı'nın verilerine göre, Türkiye, Almanya'daki yabancı iş gücünün en büyük kaynağı konumunda. Bu durum, Türklerin Almanya ekonomisine olan katkısını bir kez daha gözler önüne seriyor. Göçmenlik, Almanya'da siyasi gündemin en önemli maddelerinden biri olmaya devam ederken, yabancıların iş gücüne uyumu ve ekonomiye katkıları daha fazla dikkat çekiyor.

TÜRKLER OLMAZSA AÇIK DERİNLEŞİR

Uzmanlar, özellikle Türk kökenli çalışanların Almanya ekonomisindeki rolünün giderek daha da kritik hale geldiğini belirtiyor. Türklerin olmadığı bir Almanya'da iş gücü açığının daha da derinleşeceği öngörülüyor. Bu veriler, Türk toplumunun Almanya'daki vazgeçilmez konumunu bir kez daha kanıtlarken, göçmenlerin ülke ekonomisine olan katkılarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Türkler, sadece nüfuslarıyla değil, ekonomik katkılarıyla da dikkat çekiyor.