Hamsiler camiye destek için pişti

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Osman Gazi Camisi, komşuları olan Türk ve Almanları kaynaştırmak ve caminin giderlerini karşılamaya katkı sağlamak adına hamsi festivali düzenledi.

Cami derneği başkanı Ramazan Akcora, "Güzel bir etkinliğe imza attık. Kadın üyelerimiz hamsileri hazırlarken, erkekler pişirdi. Komşularla tanıştık, konuştuk. Hollanda'dan gelen vatandaşlarımız oldu. Hem yapımı devam eden camimize maddi katkıda bulunmak hem de kültürümüzü yaşatmak istedik. Camimiz 2019 yılından beri inşaatta. İnşallah bu yılın sonunda kısmen bitirip hizmete açmak istiyoruz" dedi.

HEDEF 2026'DA TAMAMLAMAK

Camiyi önümüzdeki yıl tamamlamak istediklerini ifade eden Akcora, "İnşaatın yapımı için banka kredisi almadık. Tamamen maddi bağış ve yardımlarla inşaatı sürdürüyoruz. Bağış yapmak isteyen vatandaşlarımız bize ulaşabilir" diye konuştu.