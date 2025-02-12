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Giriş Tarihi: 12.2.2025 14:40

Ünlü sanatçı da ırkçılığa isyan etti

Almanya’nın en ünlü sanatçılarından Grönemeyer, ülkesindeki aşırı sağcılara isyan etti. Grönemeyer, nefret söylemleri yayılmasının aşağılıkça olduğunu dile getirdi.

Mustafa AKBABA
Ünlü sanatçı da ırkçılığa isyan etti

Ünlü Alman sanatçı Herbert Grönemeyer (68), toplumun hala koronavirüs pandemisinin derin etkisinden kurtulamadığını dile getirdi. Grönemeyer, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hepimiz Kovid-19 sonrası travma yaşıyoruz. Korkunç savaşlar ve çatışmalar. Toplumsal korkular yaratıyor ve bu bizleri derinden etkiliyor" dedi. Sanatçı, Avrupa ve dünya genelinde sağcı hareketlerin bu durumu fırsat bilerek nefret söylemi yaydığını ifade etti ve bunun aşağılık olduğunu söyledi.

Herbert Grönemeyer, daha önce Türklerle ilgili olumlu sözler sarf etmiş hatta bir şarkı bestelemişti. Farklı kültürlerin bir arada yaşamasının önemine vurgu yapan Grönemeyer, Doppelherz/İki Gönlüm adlı şarkısında insanların özlemleri konu edinmişti.

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Ünlü sanatçı da ırkçılığa isyan etti
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