1,2 milyon Türk oy kullanacak

23 Şubat'ta gerçekleşecek seçimler öncesinde Türk kökenlilerin siyasi katılımını artırmak amacıyla büyük kampanya başlatıldı. "Demokrasi için ben de varım!" sloganıyla yola çıkan Almanya Türk Toplumu (TGD), ülke genelindeki dokuz kentte minibüslerle şehir turları düzenleyecek ve vatandaşları sandık başına davet edecek.

AMAÇ KATILIMI ARTIRMAK

TGD Eş Başkanı Gökay Sofuoğlu, Almanya'da oy kullanma hakkına sahip 1,2 milyon Türk kökenli seçmenin siyasi katılımının büyük önem taşıdığını belirtti ve "Türkiye kökenliler olarak gücümüzün farkına varmalıyız. Geçmiş seçimlerde katılım oranı yüzde 10-20 gibi düşük seviyedeydi. Bu kez hedefimiz, oranı yüzde 40-50'lere çıkarmak. Eğer sandığa gitmezsek, partilerin bizi ciddiye almama riski var" dedi.

SOSYAL MEDYA DA KULLANILIYOR

TGD Başkanı, kampanya kapsamında 50 bin el ilanı bastırıldığını ve içerikte herhangi bir siyasi partiye yönlendirme yapılmadığını vurguladı. Sofuoğlu, "Sadece vatandaşların demokratik haklarını kullanmalarını teşvik etmeyi hedefliyoruz. Instagram'da geniş takipçi kitlesine sahip sekiz influencer ile işbirliği yapılarak, genç seçmenlere ulaşmak için sosyal medya etkin şekilde kullanıyoruz" dedi.

50 KENTTE EŞ ZAMANLI ETKİNLİK

Proje Koordinatörü Kenan Kolat, 15 Şubat Cumartesi günü Almanya'nın 50 kentinde eş zamanlı etkinlikler düzenleneceğini duyurdu. Kolat, "Partilerin göç ve Türkiye politikalarını karşılaştırdık. Meclise girecek 2 bin 125 adaya Türk toplumunun beklentilerini içeren mektuplar gönderdik. Şu ana kadar 700 adaydan geri dönüş aldık" ifadelerini kullandı.