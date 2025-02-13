Münihte’ki saldırının sebebi ortaya çıktı! Başvurusu reddedilince...

Münih kentinde bu sabah saat 10.30'da uyarı grevi yapan grubun üzerine otomobil süren saldırganın ismi ve uyruğu belirlendi. Saldırganın 2016 yılında Almanya'ya sığınmacı olarak gelen Afganistan kökenli Farhad N. olduğu açıklandı. 2001 Kabil doğumlu olan saldırganın sınırdışı edilmek üzere olduğu aktarıldı. Son olarak Münih'in Laim semtinde yaşadığı ifade edilen saldırganın poliste, uyuşturucu suçları ve mağaza hırsızlığı kaydının olduğu açıklandı.
"SINIR DIŞI EDİLMELİ"
Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, Farhad N.'nin sığınma başvurusunun reddedildiğini ifade etti. Bakan, saldırgana Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) tarafından 'Duldung' (gecikmeli sınır dışı) statüsü verilerek sınır dışı edilmesinin askıya alındığını belirtti. Olayın ardından Başbakan Olaf Scholz, "Bu fail, herhangi bir hoşgörü bekleyemez. Cezalandırılmalı ve ülkeyi terk etmeli" dedi. Başbakan, bunun örgüt saldırısı olması halinde adaletin tüm araçlarını kullanarak olası faillere karşı kararlı şekilde hareket edileceğini de sözlerine ekledi.
BİR ÇOCUK HAYATİ TEHLİKE ALTINDA
Farhad N., Mini Cooper marka otomobille, saat 10.30'da Münih şehir merkezinde Ver.di sendikasının düzenlediği uyarı grevi yapan grubun arasına daldı. Olayda, en az 28 kişi yaraladı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Saldırıda ağır yaralananlardan biri olan çocuğun hayati tehlikeyi henüz atlatamadığı açıklandı. Polis, saldırganı otomobile ateş açarak durdurdu ve gözaltına aldı. Saldırgan, hastanede muayene edildi.