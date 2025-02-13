Münihte’ki saldırının sebebi ortaya çıktı! Başvurusu reddedilince...

"SINIR DIŞI EDİLMELİ"

Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, Farhad N.'nin sığınma başvurusunun reddedildiğini ifade etti. Bakan, saldırgana Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) tarafından 'Duldung' (gecikmeli sınır dışı) statüsü verilerek sınır dışı edilmesinin askıya alındığını belirtti. Olayın ardından Başbakan Olaf Scholz, "Bu fail, herhangi bir hoşgörü bekleyemez. Cezalandırılmalı ve ülkeyi terk etmeli" dedi. Başbakan, bunun örgüt saldırısı olması halinde adaletin tüm araçlarını kullanarak olası faillere karşı kararlı şekilde hareket edileceğini de sözlerine ekledi.