Sınır kontrolleri Eylül’ kadar uzadı

Mart ayında sona ermesi beklenen sınır kontrolleri, alınan bir kararla 15 Eylül'e kadar uzatıldı. Başbakan Olaf Scholz, "Sınır kontrolleri sayesinde düzensiz göçü etkili bir şekilde azaltıyoruz" açıklamasında bulundu. İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise insan kaçakçılığına karşı mücadelenin önemini vurgulayarak, "Kaçakçılar insanları adeta birer mal haline getiriyor. Biz bu suç örgütlerini durduruyoruz" dedi.

TÜM SINIRLAR DENETİMDE

Schengen bölgesinde sınır kontrolleri olağan dışı bir durum olsa da Almanya, Ekim 2023'ten bu yana Polonya, Çekya ve İsviçre sınırlarında denetimleri sürdürüyor. Almanya-Avusturya sınırında ise kontroller daha önce başlamıştı. 2024 yılının eylül ayında ise Almanya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg ve Danimarka sınırlarını da denetim kapsamına almıştı. Bu kararın, yasa dışı göçün yanı sıra radikal terör tehditleri ve sınır ötesi suçlarla mücadele amacı taşıdığı belirtiliyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞU BAŞLADI

Sınır kontrolleri trafik yoğunluğunu da beraberinde getirdi. Özellikle Brandenburg eyaletindeki Frankfurt (Oder) sınır kapısında büyük sıkışıklık yaşanıyor. Berlin çevre yolu ile Polonya sınırı arasındaki A12 otoyolunda trafik sıkışıklığı üç kat arttı. Almanya genelinde en fazla trafik yoğunluğu ve bekleme süresi de yine bu sınır kapısında kaydedildi.

5 BİN KİŞİ GERİ ÇEVRİLDİ

Federal Polis verilerine göre, Ocak-Kasım 2024 arasında sadece Brandenburg'daki Alman-Polonya sınırında bir milyon kişi kontrol edildi. Bu süreçte 8304 yasa dışı geçiş tespit edilirken, 5073 kişi Almanya'ya giriş yapamadan geri çevrildi. Sınır kontrollerinin önümüzdeki aylarda nasıl şekilleneceği ise merak konusu.