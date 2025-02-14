Bakan Herrmann’dan skandal saldırı açıklaması

Münih'te Afganistan vatandaşı (24) Farhad Noori'nin uyarı grevi yapan topluluğun üzerine otomobil sürüp ikisi ağır 30 kişinin yaralanmasına neden olduğu saldırıda İçişleri Bakanı açıklamalarıyla şoke etti. Olaydan üç saat sonra gazetecilerin karşına geçen Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, saldırganın birkaç suç kaydı olduğu yönünde bilgi verdi. Ancak akşam saatlerinde Bayerischer Rundfunk'un (BR) programına telefonla katılarak daha önce söylediklerini düzeltmek zorunda kaldı.

HİÇBİR TEHDİT KAYDI YOK

Herrmann, saldırganın daha önce hırsızlık suçlarından dolayı dikkat çektiği yönündeki bilgilerin yanlış olduğunu, güvenlik yetkililerinin şüpheli hakkında daha önce hiçbir tehdit kaydı bulunmadığını itiraf etti. Saldırganın hırsızlık davalarında tanık olarak katıldığını ve bu nedenle karışıklık yaşandığını da söyledi.

GEÇERLİ OTURUM VE ÇALIŞMA İZNİ VAR

Herrmann açıklamasında ayrıca, Farhad Noori'nin 2016 yılında Almanya'ya refakatsiz çocuk olarak geldiği, 2020'de sığınma başvurusunun daha önce İtalya'da da başvuru yaptığı için reddedildiği bilgisine yer verdi. Bakan, saldırganın Münih makamları tarafından verilen geçerli bir oturum izni ve çalışma iznine sahip olduğunu aktardı. Herrmann, ikamet izninin Noori'nin eğitimine olanak tanımak için verildiğini dile getirdi.

PEK DİKKAT ÇEKMEYEN BİRİ

Başta, saldırganın radikal İslamcı bir eğilime sahip olduğu yönünde bazı bilgiler öne sürülmüştü, ancak Bavyera Başbakanı Markus Söder (CSU), saldırganın "Şu ana kadar pek dikkat çekmeyen biri" olduğunu belirtti.

TERÖRLE MÜCADELE DEVRALDI

Saldırıda hafif yaralı olarak ele geçirilen saldırgan, akşam saatlerinde gözaltına alındı. Yaralanmanın polisin kullandığı silahla ilgili olmadığı bildirildi. Soruşturma, Münih Başsavcılığı'na bağlı Ekstremizm ve Terörle Mücadele Merkezi tarafından yürütülecek. Federal Anayasa Koruma Dairesi, soruşturmalara dahil olup yerel makamlarla sürekli iletişim halinde olduğunu aktardı. Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, bugün olay yerinde sessiz anma törenine katılacak.

VÜCUT GELİŞTİRME ŞAMPİYONU

Öte yandan saldırganla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Afgan sığınmacı Farhad Noori'nin vücut geliştirme sporuyla ilgilendiği ve bu dalda şampiyon olduğu anlaşıldı. Saldırganın, 2024 Bavyera Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda kazandığı şampiyonlukla dikkat çekti. Noori, sosyal medyada da geniş bir takipçi kitlesine sahipti. Instagram gibi platformlarda 60 binin üzerinde takipçisi bulunuyordu.

POLİS ARACINI SOLLADI

Polis bilgilerine göre, olay şu şekilde gerçekleşti: Saat 10.30 sıralarında saldırgan, kamu sektöründeki uyarı grevi nedeniyle düzenlenen mitinge doğru ilerleyen 1500 kişilik grubun arasına daldı. Göstericilerin arkasından ilerledi, grubu korumakla görevli bir polis aracını geçti, hızlandı ve aralarında küçük çocukların da bulunduğu kalabalığa daldı.