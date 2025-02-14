Saldırıda yaralan Türkler: Verilmiş sadakamız varmış

Münih kentinde ikisi ağır 30 kişinin yaralandığı saldırıdan Türk vatandaşları da etkilendi. Ali Bulut, Mithat Sarı, İnce Kara ve Şevki Köse, hastaneye kaldırılırken olay anını SABAH'a anlattı. Mithat Sarı dışındaki, tüm yaralı Türkler, hastanelerden taburcu edildi.

"ARAÇ AYAĞIMIN ÜZERİNDEN GEÇTİ"

Belediyede temizlik işçisi olarak çalışan ve ver.di gösterisinde kortejin en arkasında bulunan Mithat Sarı, "Ali Bulut ve diğer iş arkadaşları ile birlikte kortejin arkasından gelirken tuhaf sesler ve araba sesi duyduk. Arkamızı döndüğümüzde bir aracın polis aracını sollayıp hızla üzerimize doğru geldiğini fark ettik. Kendimizi yolun sağ ve soluna atarak araçtan kurtulmaya çalıştık" dedi.

O esnada yere düştüğünü, otomobilin sağ ayağının üzerinden geçtiğini ifade eden Sarı, "Bilek kısmımda iki kırık oluştu. Hastanede ayağımdan ameliyat ettiler. Mübarek günde verilmiş sadakamız varmış. Daha beteri de olabilirdi. Allah'a şükürler olsun" dedi. Erhan Daşcı, "Hasta olduğum için doktordan rapor almıştım. Eğer raporum olmasa ve işte olsaydım, ben de arkadaşlarım gibi kazaya karışmış olacaktım" dedi.

BAŞKONSOLOS YARALILARLA İLGİLENDİ

Olayı öğrenir öğrenmez yaralanan Türklerle irtibata geçtiklerini söyleyen Türkiye'nin Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan ise, "Vatandaşlarımızın sağlık durumları iyiye gitmekte. Alman kurumlarıyla sürekli irtibat halindeyiz. Olayın takipçisiyiz" dedi.