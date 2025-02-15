Müslümanların Alman siyasetine güveni azaldı

Almanya Uyum ve Göç Araştırmaları Merkezi'nin (DeZIM) yayımladığı bir araştırmaya göre, 2022 yılına kadar siyasete güven duyanların oranı yüzde 50 iken geçen yıl bu oran yüzde 34'e düştü. Bu da, Müslümanların diğer nüfus kesimlerine göre daha büyük bir güven kaybı yaşadığını gösteriyor.

ALMANLARDA ARTIŞ VAR

Örneğin, göçmen kökenli olmayan Almanların politikacılara olan güveni sadece bir puan artarak yüzde 52'ye çıkarken, Müslümanlarda güven kaybı çok daha belirgin oldu. Diğer göçmen gruplarında da benzer bir güven kaybı gözlense de, bu kayıp Müslümanlar kadar büyük değil. Özellikle 'Asyalı' olduklarını belirten kişilerde güven kaybı yüzde 4 artarken, göçmen kökenli ancak belirli bir kimlik altında yer almak istemeyenlerde bu oran yüzde 6'ya çıktı.

29'DAN 46'YA KADAR YÜKELDİ

Almanya'daki hükümet, diğer politik kurumlara göre göçmen toplulukları arasında daha fazla güven bulsa da, bu güven de 2022'ye göre azalmış durumda. 2024 yılında, Müslümanların yüzde 46'sı Federal Hükümet'e ya hiç güvenmediğini ya da sadece kısmen güvendiğini belirtirken, 2022'de bu oran yüzde 29'du.

VATANDAŞLIK DA ETKİLİYOR

Alman vatandaşlığına sahip Müslümanlarla, Almanya'da yaşayan ancak Alman vatandaşı olmayan Müslümanlar arasında hükümete olan güven farkı da dikkat çekti. Alman vatandaşı olan Müslümanların yüzde 58'i hükümete güvenmediğini belirtirken, Almanya'da yaşayan ancak Alman pasaportu olmayan Müslümanların bu oranı yüzde 33'te kaldı. Ayrıca, Müslümanların politikacılara olan güven, Alman vatandaşlığına sahip olanlarda yüzde 72'ye kadar çıkarken, bu oran pasaportu olmayanlarda yüzde 57 olarak ankete yansıdı.