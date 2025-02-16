Avrupa’da gaz krizi büyüyor

Ukrayna transitinin durması ve Rusya'dan gaz akışının kesilmesi nedeniyle AB, giderek daha fazla sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatına bağımlı hale geldi. Bruegel düşünce kuruluşunun verilerine göre, 2025 Ocak ayında Amerika'dan yapılan LNG ithalatı, 4,23 milyon metreküpten 6,64 milyon metreküpe çıkarak yüzde 50'den fazla bir artış gösterdi.

DOLULUK ORANI YÜZDE 46'YA İNDİ

Ancak, bu miktar gaz depolarını yeterince doldurmak için yeterli değil. Norveçli enerji şirketi Equinor'dan Helge Haugane, Avrupa'nın depolarını doldurmak için "250 ile 350 ek LNG yüklemesine" ihtiyaç duyduğunu belirtti. Gas Infrastructure Europe verilerine göre, 12 Şubat 2025 itibarıyla Avrupa'daki gaz depolarının yalnızca yüzde 46'sı dolu. Bu oran, geçen yıl aynı tarihte yüzde 66 seviyelerindeydi. Yüksek yaz fiyatları, tüccarların 2026 kışı öncesinde gaz depolamak için fazla teşvik bulamamalarına yol açıyor.

AB'nin gaz depolama yasaları da gaz fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Avrupa, her yıl 1 Kasım'a kadar gaz depolarını yüzde 90 doldurmak zorunda. Tüccarlar, bu hedefe ulaşmak için gazı ithal etmek zorunda olduklarından, fiyatlar üzerinde baskı oluşuyor.

Alman gaz ithalatçısı Sefe, Almanya'daki enerji tedarikinin güvenli ve uygun fiyatlı olmasını sağlama görevine sahip olduklarını açıkladı. LNG'yi Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Doğu Afrika'dan temin ettiklerini belirten şirket yetkilisi, şu anda daha fazla LNG ithalatı yapıp yapmayacakları konusunda bilgi vermek istemediklerini söyledi.

ABD BASKI YAPIYOR

Amerikan Başkanı Donald Trump, ABD'nin LNG ihracat kapasitesini önümüzdeki beş yıl içinde iki katına çıkarmayı hedefliyor. Bu hamle, Amerikan ekonomisine yaklaşık 1,3 trilyon dolar katkı sağlamak amacıyla yapılacak. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Trump'ın hedeflerine olumlu yaklaşarak, daha fazla LNG arzının dünya piyasalarında daha düşük enerji fiyatlarına yol açacağını ve bunun Avrupa ve Almanya için faydalı olacağını ifade etti.

Ancak bazı uzmanlar, Trump'ın gelecekte enerji tedariklerini şartlara bağlayabileceği ve ülkeleri ithalat yapılmadığında gümrük vergileri ile cezalandırabileceği konusunda uyarıyor.