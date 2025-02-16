Avusturya’da şoke eden bıçaklı saldırı

Dün öğleden sonra saat 16.00 sıralarında Drau Köprüsü yakınlarında, 23 yaşındaki bir kişi sokak ortasında insanlara saldırdı. Sığınmacı yurdunda kaldığı ifade edilen Suriye uyruklu saldırgan, 14 yaşındaki bir çocuğu bıçaklayarak öldürdü, beş kişiyi yaraladı. Olay yerine gelen polis ekipleri, uzun süren takibin ardından saldırganı etkisiz hale getirdi.

Olay sonrası bölgede saatler süren güvenlik operasyonu başlatıldı. Çok sayıda yaralının hastaneye kaldırıldığı saldırıda, 14 yaşındaki kurbanın hayatını kaybetmesi büyük üzüntüye neden oldu. Saldırganın motivasyonunu ve olayın arka planını araştırıyor. Saldırının terör bağlantılı olup olmadığı da sorgulanıyor.