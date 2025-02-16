Münih'te meydana gelen araçlı saldırıda ağır yaralanan Cezayir asıllı anne Amel (37) ve iki yaşındaki kızı Hafsa, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Yaşanan acı kaybın ardından aile, yürek burkan bir açıklama yayınlayarak Amel'in hayatını adadığı değerleri ve mücadelesini hatırlattı.

EŞİTLİK İÇİN MÜCADELE VERDİ

Amel'in adalet ve eşitlik için mücadele verdiği belirtilen ailenin açıklamasında, "Öncelikle samimi dayanışma ve sempati gösteren herkese teşekkür etmek istiyoruz. Yardımcılarımıza, hemşirelerimize ve doktorlarımıza güzel destekleri, refakatleri ve manevi destekleri için minnettarız. Amel, adaletin yanında duran bir insandı. Dayanışma ve eşitlik için faaliyet gösterdi, işçi hakları için, yabancı düşmanlığına ve dışlanmaya karşı kampanyalar yürüttü. Bu değerleri kızı Hafsa'ya aktarmak, onun için çok önemliydi. Amel ve Hafsa'nın ölümü, nefreti körüklemek için kullanılmamalı" ifadelerine yer verildi.

BELEDİYEDE ÇALIŞIYORDU

Amel, 4 yaşında Almanya'ya gelmiş, Köln ve Bingen'de çevre koruma eğitimi almış, 2017 yılından bu yana Münih Belediyesi'nde mühendis olarak çalışıyordu. Proje ve departman yöneticisi olarak görev yapan Amel, aynı zamanda toplumsal adalet için mücadele eden bir aktivistti.Perşembe günü Verdi sendikasının düzenlediği gösteri sırasında 24 yaşındaki Afgan uyruklu Farhad Noori, aracını kalabalığa sürdü. Cezayirli anne, maaş zammı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle uyarı grevine iki yaşındaki çocuğuyla birlikte katılmıştı ve aracın çapması sonrası ağır yaralanmış, hastanede iki gün yaşam savaşı vermişti