Bir camimiz daha saldırıya uğradı

Sulzbach/Brefeld'deki DITIB'e bağlı cami, ırkçı saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz kişiler, caminin duvarlarına ve kapılarına Nazi sembolleri ve nefret dolu yazılar bıraktı. Cami derneğinin olayın ardından paylaştığı görsellerde, duvarlarda bir gamalı haç ve "Geberin", "Yabancılar Dışarı" ve "Defolun" gibi nefret içerikli yazıların yer aldığı görüldü.

Cami Derneği, olay karşısında büyük üzüntü duyduklarını belirterek, dini hoşgörünün önemini vurguladı. Yapılan açıklamada, "Diğer dinlere nasıl saygı gösteriyorsak, bizim dinimize de saygı gösterilmesini istiyoruz. Biz de diğer insanlar gibi insanlarız" denildi. Sulzbach Polisi, olayla ilgili olarak mala zarar verme ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarından soruşturma başlattı. Görgü tanıklarından polisi aramaları da istendi.