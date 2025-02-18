Polis baltalı saldırganı arıyor

Cumartesi günü Herten'de bir 22 yaşındaki Türk, iki kişiye baltayla saldırıp ağır yaralayan saldırgan hala yakalanamadı. Polis, fail olduğu iddia edilen kişinin fotoğrafını paylaşıp halktan saldırganın yakalanması için yardım istedi. Recklinghausen polisi kavgaya karıştığından şüphelenilen 53 yaşındaki bir adamı olayın hemen ardından gözaltına almıştı. Olay anında çekilen videodan failleri tespit eden polis, dört ekran görüntüsü alarak söz konusu kişiyi tanıyanların ya da görenlerin polisi ya da 0800/2361 111 numaralı telefonu aramalarını istedi.