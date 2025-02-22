Teşvik güvence altına alındı

Federal Ekonomi Bakanlığı, destek programının devam edeceğini açıkladı. Bakanlık sözcüsü, "Binalar için Federal Teşvik Programı (BEG), geçici bütçe yönetimi kapsamında sürdürülecek. Bu da tüm yasal taahhütlerin yerine getirileceği anlamına geliyor" dedi. Bu teşvikten yararlanmak isteyenler, başvurularında yanlış bilgi vermedikleri sürece, aldıkları onaylara güvenebilecekler. Program, genel seçimler sonrası hükümet değişse bile yürürlükte kalacak ve yalnızca yeni hükümetin kararıyla kaldırılabilecek.

YÜZDE 70'E VARAN TEŞVİK

Fosil yakıtlı ısıtma sistemlerinden çevre dostu alternatiflere geçişi hızlandıran bu teşvikler, bireysel konut sahipleri için 27 Şubat 2024'ten itibaren geçerli oldu. 28 Mayıs'tan itibaren ise apartman sahipleri ve merkezi ısıtmalı konut birlikleri de bu destekten faydalanabiliyor. Düşük ve orta gelirli haneler için teşvik oranı yüzde 70'e kadar çıkıyor.

TALEP BÜYÜK ÖLÇÜDE ARTTI

Ekonomi Bakanlığı'nın verilerine göre, özellikle Eylül 2024'ten bu yana destek programına olan talep büyük ölçüde arttı. Bu yılın başından bu yana 35 bin 800 başvuru yapıldı ve bunların büyük çoğunluğu ısı pompaları için oldu. 2024 yılı boyunca toplamda 227 bin başvuru alınmıştı. Bu teşvikler, "Isıtma Yasası" olarak bilinen ve 2024 başında yürürlüğe giren Bina Enerji Yasası (GEG) ile doğrudan bağlantılı.

KADEMELİ GEÇİŞ UYGULANACAK

Yasaya göre, 2024'ten itibaren kurulan yeni ısıtma sistemlerinin en az yüzde 65 oranında yenilenebilir enerji ile çalışması gerekiyor. Ancak bu zorunluluk, yalnızca yeni yapılaşma alanlarındaki binalar için geçerli olup, mevcut binalar ve diğer yeni yapılar için kademeli geçiş süreci uygulanacak.