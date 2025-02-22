Yumurta krizi kapıya dayandı

Almanya Kümes Hayvancılığı Merkez Birliği (ZDG) Genel Müdürü Wolfgang Schleicher, "Salgın nedeniyle sürekli olarak tavuk itlafları yapılıyor" dedi. Her ne kadar çiftlikler yeni sürüler yetiştirse de, Schleicher'e göre bu süreç en az 7-8 ay sürüyor. Ayrıca, hastalık dalgası nedeniyle genç tavuk bulmak da giderek zorlaşıyor. Öte yandan, yumurtaya olan ilgi artmaya devam ediyor.

TÜKETİMDE YÜKSELİŞ VAR

Schleicher, "Yeni bilimsel araştırmalar sayesinde yumurtalar artık kolesterol açısından bir risk faktörü olarak değil, bir süper gıda olarak görülüyor" dedi. 2024 yılına ait resmi veriler henüz açıklanmasa da sektör içi verilere göre kişi başına yumurta tüketimi geçtiğimiz yıl 8 adet artarak 244'e yükseldi.

SATIŞA SINIRLAMA GELEBİLİR

Alman Yumurta Birliği (DEU), yumurta tedarikinde ciddi sıkıntılar yaşandığını ve pazarda kısıtlamaların gündeme gelebileceğini duyurdu. DEU'nun Şubat ayının ikinci haftasına ait piyasa raporunda, "Artık satın alma kısıtlamaları olasılık dahilinde" ifadelerine yer verildi. Raporda ayrıca, fiyatlardaki büyük artışa rağmen dahi arzın yeterli olmadığı vurgulandı.