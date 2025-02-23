Bıçaklı saldırının ardından gizli plan çıktı

Başkent Berlin'deki Holokost Anıtı yakınlarında İspanyol turisti bıçakla ağır yaralayan 19 yaşındaki saldırgan yakalandı. Zanlının Leipzig'den gelen 19 yaşındaki Wassim al M. olduğu belirtildi. Bıçaklı saldırının Yahudi karşıtı motivasyonla gerçekleştirildiği açıklandı. Berlin Emniyeti, "Şu ana kadar öğrendiklerimize göre, özellikle de zanlının polise verdiği ifadeler temel alındığında, birkaç haftadır Yahudileri öldürmeyi planladığı anlaşılıyor" açıklaması yaptı.

BİR AN ÖNCE SINIR DIŞI EDİLECEK

İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "vahşi" olarak nitelendirip kınadı ve failin yasaların imkan verdiği en sert biçimde cezalandırılması ve cezaevinden doğrudan sınır dışı edilmesi gerektiğini söyledi. Bakan, "Şiddet faillerini geri gönderebilmek için tüm yasal yolları kullanacağız" diye konuştu. Cuma akşamı Holokost Anıtı'nı ziyaret eden İspanyol turist, bıçaklı saldırıya uğramış ve boğazından ağır yaralanmıştı. Ameliyata alınan turistin hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi. Zanlı, saldırıdan üç saat sonra yakalanmıştı.