Anaokulu çocuklarını taşıyan otobüs kaza yaptı: 30 yaralı!

Saarland Eyaleti'nin başkenti Saarbrücken'de bu sabah saat 09.10'da iki belediye otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otobüsten birinde bulunan 12 anaokulu çocuğu ile birlikte 18 kişi daha yaralandı. Polis, yaralılar hastaneye kaldırıldığını ve yaşlarının 3 ile 80 arasında değiştiğini açıkladı. Kazanın neden meydana geldiği henüz bilinmiyor.

NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Çarpışmanın ardından onlarca ambulans ve kurtarma ekibi olay yerine sevk edildi. Bir kurtarma helikopteri de olay yerine geldi ve sabah saatlerinde bir drone kaza bölgesi üzerinde uçtu. Otobüsler öğle saatlerinde çekildi ve kavşak öğleden sonra yeniden trafiğe açıldı. Bir polis sözcüsü, uzmanların olay yerinde inceleme yaptığını ve kazanın nasıl meydana geldiğini araştırdığını belirtti. Saarbrücken Belediye Başkanı Uwe Conradt, Saarland İçişleri Bakanı Reinhold Jost (SPD) ile birlikte olay yerine giderek incelemelerde bulundu.