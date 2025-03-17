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Giriş Tarihi: 17.3.2025 16:28

Telegram’ın kurucusu Fransa’dan ayrıldı

Fransa’da 2024 yılında gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, ülkeden ayrıldığını ve Dubai'ye döndüğünü açıkladı.

AA
Telegram’ın kurucusu Fransa’dan ayrıldı

Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Fransa'daki soruşturma sürecinin devam ettiğini belirtti.

Buna rağmen Fransa'daki adli makamların kendisine ülkeden ayrılmak için izin verdiğine işaret eden Durov, "Telegram'daki suçluların faaliyetleri ile ilgili bir soruşturma nedeniyle Fransa'da birkaç ay geçirdikten sonra Dubai'ye döndüm. Süreç devam ediyor ama evde olmak harika hissettiriyor." ifadelerini kullandı.

Durov, kendisine süreçte destek verenlere teşekkür ederek, Telegram'ın yıllardır yasal yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve buna devam edeceğini kaydetti.

AĞUSTOS 2024'TE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Fransa'da Ağustos 2024'te gözaltına alınan Durov, 96 saatlik gözaltı süresinin ardından çıkarıldığı mahkemece 5 milyon avro kefalet ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Durov, tutuksuz yargılanırken, kendisine Fransa topraklarından çıkış yasağı getirilmişti.

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Telegram’ın kurucusu Fransa’dan ayrıldı
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