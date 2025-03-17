Telegram’ın kurucusu Fransa’dan ayrıldı

Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Fransa'daki soruşturma sürecinin devam ettiğini belirtti.

Buna rağmen Fransa'daki adli makamların kendisine ülkeden ayrılmak için izin verdiğine işaret eden Durov, "Telegram'daki suçluların faaliyetleri ile ilgili bir soruşturma nedeniyle Fransa'da birkaç ay geçirdikten sonra Dubai'ye döndüm. Süreç devam ediyor ama evde olmak harika hissettiriyor." ifadelerini kullandı.

Durov, kendisine süreçte destek verenlere teşekkür ederek, Telegram'ın yıllardır yasal yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve buna devam edeceğini kaydetti.