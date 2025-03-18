İhracat şampiyonu ülkeler açıklandı

Alman Ekonomi Enstitüsü (IW) "Ticaret: Almanya nerede hala dünya ihracat şampiyonu?" başlıklı araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

IW tarafından 2023 verileriyle 5 bin 300 ürün grubunda yapılan hesaplamalara göre, Almanya, 180 üründe küresel ihracattaki payı en az yüzde 30 ile baskın paya sahip bulunuyor.

Almanya'nın söz konusu ihracat hakimiyeti özellikle kimyasallar, makine mühendisliği, elektrik mühendisliği ve baz metaller sektörlerinde güçlü kalırken, ülkenin yüksek teknoloji ve askeri-stratejik güvenlik sektörlerinde nispeten az sayıda ürünü bulunuyor.

Bazı ağrı kesiciler ve gübreler için Almanya'nın küresel ihracat payı yüzde 90'ı aşması da dikkati çekiyor. Ülke, mikroskoplar, hasat makineleri, kontrol aletleri ve vinçli kamyonlar için yüzde 50'nin üzerinde küresel ihracat payına sahip bulunuyor.

Almanya, 2010'da 240 ürünün küresel ticaretinde baskın paya sahipti.