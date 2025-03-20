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Giriş Tarihi: 20.3.2025 14:29 Son Güncelleme: 20.3.2025 14:44

Fransa’dan hayatta kalma kılavuzu

Finlandiya ve İsveç’ten sonra Fransa da vatandaşların doğal afet, salgın ve silahlı çatışmalar dahil güvenlik tedbirleri gerektiren acil durumlara hazırlıklı olmaları için "hayatta kalma kılavuzu" dağıtmayı planladığını açıkladı.

AA
Fransa’dan hayatta kalma kılavuzu

CNN'in Fransa Başbakanı François Bayrou'nun sözcüsünün açıklamalarına dayandırdığı habere göre, hükümet Fransızların "yakın tehditlere" hazırlıklı olması için her haneye bir kılavuz dağıtmaya hazırlanıyor.

Bayrou'nun sözcüsü, hazırlıklı olunması gereken tehditlere ilişkin, "Bunlara doğal afetler, teknolojik ve siber olaylar, Kovid-19 gibi sağlık krizleri ve terör saldırıları, silahlı çatışma gibi güvenlik krizleri dahildir." ifadelerini kullandı.

Sözcü, 20 sayfalık kılavuzun Başbakan Bayrou tarafından onaylanması halinde yazdan önce dağıtılacağını söyledi.

Finlandiya ve İsveç'te de benzer kılavuz uygulamaları yapılmıştı.

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Fransa’dan hayatta kalma kılavuzu
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