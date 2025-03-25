Almanya’da Federal Meclis Başkanı belli oldu

Almanya'da 23 Şubat'taki genel seçimlerin ardından ilk genel kurulda yapılan oylamada Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) adayı Julia Klöckner, oylamaya katılan 630 milletvekilinin 382'sinin oyunu alarak 21. yasama döneminin meclis başkanı oldu.

Klöckner, seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada, "Bana gösterilen güven ve verilen oylar için teşekkür ederim." dedi.

Bu göreve seçilen dördüncü kadın başkan olarak kayıtlara geçen Klöckner, oylama sonrası görevini eski Başkan Baerbel Bas'dan devraldı.