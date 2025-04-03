Almanya’dan Mustafa Duman’a Devlet Liyakat Nişanı

Törenin ardından Anadolu Ajansı muhabirine açıklamada bulunan 63 yaşındaki Kayserili Mustafa Duman, 37 yıldır tırnaklarıyla kazıyıp çabalayarak bir yerlere gelmeye çalıştığını belirterek, böyle bir nişanla onurlandırılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Duman, "Benim zamanımda eğitimle bilgi almak için sadece İşçi Bulma Kurumu vardı, onun dışında hiçbir yerden bilgi alamıyordunuz. Bu zorlukları yaşayan biri olarak gençlerimize yaşadığım tüm tecrübeleri yansıtmak için çaba sarf ettim. Göçmen Kökenli Genç Meslek Sahiplerinin Nitelendirilmesi Danışma Merkezi'nde yıllarca gençlere gönüllü olarak eğitimin önemini anlatmak için çalıştım." diye konuştu.

Ödül törenine Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al ile nişana layık görülen kişilerin yakınları katıldı.