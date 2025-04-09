İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, resmi ziyaret için gittiği Vietnam'ın başkenti Hanoi'de yaptığı konuşmada, "Halkımızın kalkınması ve refahı için serbest ticaretin kararlı savunucularıyız. Kimse bir ticaret savaşıyla ilgilenmiyor. Ticaret savaşlarıyla kimse kazanamaz." dedi.

İspanya Başbakanı, ticaret savaşlarında "başta orta sınıf ve işçiler olmak üzere herkesin kaybettiğini" dile getirdi.

Diğer yandan başbakan olarak ilk kez Vietnam'a giden Sanchez, İspanya ve Vietnam'ın, iklim değişikliği ve Birleşmiş Milletlerin (BM) sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma gibi önemli güncel zorlukları aşmakta iş birliği yapması gerektiği mesajını verdi.

İspanya'nın Vietnam'ın kalkınma yolundaki ilerleyişini önemsediğini ve desteklemek istediğini kaydeden Sanchez, "İspanya ve Vietnam dünyanın en dinamik ekonomileri arasında yer alıyor. Kapsamlı bir stratejik ilişkiye doğru ilerlemek için anlaşma imzalamak üzere bir araya geldik. Tarım ve balıkçılık gibi önemli sektörlerde iş birliğimizi güçlendirmek istiyoruz." açıklamasında bulundu.