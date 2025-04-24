Hollanda’da Müslümanlar hakkında toplanan gizli veriler imha edilecek

Hollanda Kişisel Verileri Koruma Kurumu (AP) tarafından yapılan açıklamada, Sosyal İşler ve İstihdam Bakanlığının (SZW), 2016-2019 yılları arasında Hollanda'daki Müslüman toplulukları, kişileri, kuruluşları gizli araştırmalar yoluyla izlediği ve bu verilerin yasa dışı olarak toplandığı belirtildi.

Yapılan araştırmalarda, bakanlığın özel bir araştırma şirketi aracılığıyla camileri ziyaret ederek kimliklerini gizleyen görevliler vasıtasıyla Müslümanlar hakkında bilgi topladığı ve en az 31 kişinin özel olarak incelendiği ortaya çıktı.

Açıklamada, AP Başkanı Aleid Wolfsen'in, "Bu araştırmalarda kişisel verilerin toplanması, yasal dayanağı olmadığı ve bakanlık konuyla ilgili şeffaf davranmadığı için yasa dışıydı. Ayrıca, çoğunlukla Müslüman kökenlileri hedef aldığı için ayrımcı nitelikteydi." ifadeleri yer aldı.

Ulusal Terörle Mücadele ve Güvenlik Koordinatörlüğü (NCTV) tarafından izlenen bazı Müslümanlar adına hukuki süreç başlatan Avukat Samira Sabir, Denk Partisi milletvekili Doğukan Ergin ve Devlet ve Müslümanlar Arası İletişim Organı (CMO) Başkanı Muhsin Köktaş, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine değerlendirmelerde bulundu.