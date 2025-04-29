‘Terör’ suçlaması Gazze’deki suçlara tepki verenlerin sesini kısmak için yapılıyor

"TERÖR" SUÇLAMASI BAHANESİNE BAŞVURULUYOR

Chekkat, dava kapsamına giren paylaşımların ekseriyetinin Fransız uzmanın Filistin hakkındaki tutumuyla ilgili olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Bu konuyu işlememiş olsaydı, şu anda bu videoyu (röportajı) yapmıyor olurduk. (Burgat) Gözaltına alınmamış olurdu, mahkemeye çağrılmazdı. Bu, tabii ki şu anda Gazze Şeridi'ndeki dramatik durumla bağlantılı. Bu olmasaydı, eğer François Burgat Filistin meselesini ele almamış olsaydı, OJE veya LICRA (Uluslararası Irkçılık ve Antisemitizm Karşıtı Birlik) gibi dernekler onunla ilgilenmezdi. Gazze'nin bu (adli) prosedürün merkezinde olduğu kesin."

Dosya kapsamına giren bir paylaşımda Burgat'ın, Hamas yöneticilerini İsrail'e tercih ettiğini beyan ettiği ve bunun gerekçesini açıklamak için "Siyasal İslamı Anlamak" adlı kitabından alıntı yaptığını anlatan Chekkat, "François Burgat hem siyaset uzmanı hem eski bir CNRS (Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi) araştırmacısı ve ayrıca yazıları için yargılanması, bu prosedürde enteresan olan ve altını çizmemiz gereken şey." dedi.

Chekkat, Burgat'ın söz konusu yazılarının 2016'da yayınlanan ve yaklaşık 12 dile çevrilen bir kitaptan olduğuna dikkati çekerek "Fransa'daki siyasi bağlamın ve hak ve özgürlüklerin ne halde olduğunu dile getirmek adına bunun altını çizmek önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Ekim 2023'ten bu yana Fransa'da "terör propagandası" suçlamasıyla başlatılan birçok adli süreci avukat olarak takip ettiğini anlatan Chekkat, "Gazze'de işlenen suçlara tepki verenlerin sesini kısmak amacıyla en çok başvurulan iki suçlama var; 'terör propagandası' ile 'nefret ve ayrımcılığa tahrik'. Bazen biriyle, bazen diğeriyle hatta kimi zaman her ikisiyle birden yargılanıyorsunuz." ifadelerini kullandı.