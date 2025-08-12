NATO Genel Sekreteri Rutte, yarın Ukrayna konulu çevrim içi toplantıya katılacak

NATO'dan AA muhabirine yapılan yazılı açıklamaya göre Rutte, yarın Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in daveti üzerine Ukrayna konulu çevrim içi bir toplantıya katılacak.

Almanya'dan dün yapılan açıklamada Merz'in ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 15 Ağustos'ta yapılacak görüşme öncesinde, 13 Ağustos'ta Ukrayna'daki mevcut durumla ilgili çevrim içi görüşmeler yapılması için bazı liderlere davet gönderdiği bildirilmişti.

Açıklamada görüşmelere NATO Genel Sekreteri'nin yanı sıra ABD Başkanı ve Başkan Yardımcısı, AB Komisyonu Başkanı, AB Konseyi Başkanı, Finlandiya, Fransa, İngiltere, İtalya, Polonya, Ukrayna devlet ve hükümet başkanlarının davet edildiği duyurulmuştu.

Açıklamada ayrıca görüşmelerde olası barış müzakereleri için hazırlıkların ve güvence konularının görüşüleceği kaydedilmişti.