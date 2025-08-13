Yunanistan’da orman yangınları nedeniyle gece boyunca tahliyeler devam etti

İtfaiye yetkilileri, salı sabahından bu yana ülke genelinde 4 bin 850 personelin yangınla mücadele ettiğini, günün ilk ışıklarıyla birlikte hava araçlarının yeniden su atımına başladığını bildirdi.Yunan basınındaki haberlere göre, gece saatlerinde Kefalonya ve Megara'da da yeni yangınlar çıktı.Ahaia iline bağlı Patra yakınlarındaki Sihena bölgesinde dün akşam başlayan yangın yerleşim alanlarını etkilerken bazı evler hasar gördü, yerleşim yerleri tahliye edildi.Sakız Adası'nın kuzeybatısındaki köyler tamamen tahliye edilirken yangın tarım arazilerinde, ormanlık alanlarda, çiftliklerde, depolarda ve araçlarda ağır hasara yol açtı.

Sahil Güvenlik ve özel tekneler, Limnia bölgesinden yaklaşık 40 kişiyi deniz yoluyla tahliye etti.Epir bölgesinde yer alan Preveze'nin Ziros Belediyesi'ndeki yangın yaklaşık 30 kilometrelik bir hatta yayılırken çok sayıda köy boşaltıldı.Yunanistan İtfaiyeciler Birliği Başkanı Kostas Çigas, katıldığı bir televizyon programında, son 24 saatin yangın sezonunun "en zor günü" olduğunu belirterek durumu "dramatik" olarak nitelendirdi.Sadece dün 82 yangının çıktığını, şiddetli rüzgar, kuraklık ve yüksek sıcaklıkların söndürme çalışmalarını zorlaştırdığını vurgulayan Çigas, en riskli cephelerin Patra ve Preveze'de olduğunu, her iki yangının da yerleşim alanlarına yakın bölgelerde ilerlediğini söyledi.