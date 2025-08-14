Almanya, NATO’nun Ukrayna’ya yeni destek programına 500 milyon dolar katkı sağlayacak

Almanya Savunma Bakanlığından "PURL" programına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Almanya'nın, diğer müttefikleriyle PURL kapsamında toplam değeri 500 milyon dolara ulaşan ilk kapsamlı askeri yardım paketlerinden birini finanse etmeye hazır olduğu belirtildi.

ABD'ye Ukrayna'ya silah ve mühimmat sağlamayı sürdürme isteğinden dolayı teşekkür edilen açıklamada, Almanya'nın, bu girişime katılma kararıyla Ukrayna'ya desteğini önemli ölçüde güçlendirdiği vurgulandı.

Açıklamada, hükümetin, ayrıntılar konusunda NATO ve müttefiklerle yakın istişare halinde olduğu kaydedildi.