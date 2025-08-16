Trump Putin görüşmesinden sonra Avrupa’dan ortak açıklama

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme sonrası Fransa, İtalya, Almanya, İngiltere, Finlandiya ve Polonya liderleri ile AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından yapılan ortak açıklamayı paylaştı.

Açıklamada Trump'ın söz konusu liderler ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i bu sabah erken saatlerde Putin ile Alaska'da yaptığı görüşmenin sonuçlarına dair bilgilendirdiği kaydedildi.

Avrupalı liderlerin Trump'ın Ukrayna'daki katliamı durdurma, Rusya'nın saldırganlığını sona erdirme, adil ve kalıcı barış sağlama çabalarını memnuniyetle karşıladığı bildirilen açıklamada, ABD Başkanı'nın "Anlaşma olana kadar anlaşma yok." sözlerine atıfta bulunuldu.

Açıklamada Trump'ın da öngördüğü gibi, bir sonraki adımın Zelenskiy'nin de dahil edildiği görüşme olması gerektiğinin altı çizildi.