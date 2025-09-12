Alman bakandan acı itiraf: NSU hala çözülemedi

HAPİSTEN ÇIKMAK İSTİYOR

Bu durumu garipsediğini belirten Schuster, "Ben Zschaepe'de hiçbir zaman pişmanlık göstermemesinin eksikliğini görüyorum. Cinayetlerin aydınlatılması konusunda da hiç yardımcı olmadı" dedi.

Zschaepe'nin böyle bir programa dahil olması ise avukatlarının bir taktiği olarak yorumlanıyor. Zschaepe'nin bu programa katılması, ömürboyu hapis cezası alan teröristin cezaevinde gerçekten yatacağı zamanın belirlenmesinde önemli bir rol oynayacak.

Önümüzdeki sene, Zschaepe'nin cezası yeniden ele alınacak. Mahkeme, bunu olumlu bir gelişme olarak değerlendirirse, Zschaepe'nin ağırlaştırılmış müebbet cezasında değişikliğe gidilebilir.