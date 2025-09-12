Alman bakandan acı itiraf: NSU hala çözülemedi

Almanya'da Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı Armin Schuster, 2000-2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişiyi katleden ırkçı Neo-Nazi terör örgütü NSU'nun hala çözülemediğini söyledi.
İlk NSU cinayetinin üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen hâlâ pek çok soru işaretinin bulunduğunu söyleyen Alman bakan, "Geriye dönüp baktığımızda tam bir sistem çöküşü yaşandı" diyerek, güvenlik birimlerinin başarısızlığını kabul etti.
Bakan Schuster aynı zamanda terör örgütünün bilinen çekirdek hücresinin hayattaki tek ismi Beate Zschaepe'nin bir "aşırı sağdan çıkış programı"na alınmasını da eleştirdi.
HAPİSTEN ÇIKMAK İSTİYOR
Bu durumu garipsediğini belirten Schuster, "Ben Zschaepe'de hiçbir zaman pişmanlık göstermemesinin eksikliğini görüyorum. Cinayetlerin aydınlatılması konusunda da hiç yardımcı olmadı" dedi.
Zschaepe'nin böyle bir programa dahil olması ise avukatlarının bir taktiği olarak yorumlanıyor. Zschaepe'nin bu programa katılması, ömürboyu hapis cezası alan teröristin cezaevinde gerçekten yatacağı zamanın belirlenmesinde önemli bir rol oynayacak.
Önümüzdeki sene, Zschaepe'nin cezası yeniden ele alınacak. Mahkeme, bunu olumlu bir gelişme olarak değerlendirirse, Zschaepe'nin ağırlaştırılmış müebbet cezasında değişikliğe gidilebilir.
DOSYALAR GİZLİ KALACAK
Alman bakan her ne kadar mevcut durumu eleştirse de, gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlayacak gizli servis dosyalarının açılmasına karşı çıktı.
Schuster, "NSU dosyalarının açılması, gizli servisin metotlarını açığa çıkarır" dedi. Cinayetlerin merkezindeki Bavyera Eyaleti'nde o dönemler İçişleri Bakanlığı yapan Günther Beckstein ise NSU cinayetlerini "hukuk devletinin en büyük yenilgisi" olarak değerlendirdi.
Cinayetlerin işlendiği bölgede katillerin her zaman yerel yardımcıları olduğuna inandığını söyleyen Beckstein, "Bununla ilgili ipuçları da vardı" diye konuştu.
SABAH DAVACI OLMUŞTU
SABAH, gizli servisin 120 yıllığına devlet sırrı ilan ettiği dosyalara ulaşmak için Hessen Eyaleti'ne dava açmış, dava devam ettiği süre içinde eyalet gizlilik süresini 30 yıla indirmişti.
NSU'nun çevresinde birçok muhbirin, gizli servis ajanının olması ve buna rağmen cinayetlerin yıllarca gizli kalması, birçok spekülasyonu beraberinde getirmişti. Gizli servisin gerçeklerin ortaya çıkmasını istemediği için gizlilik kararı aldırdığı belirtiliyor.
NSU Enver Şimşek, Abdurrahim Özüdoğru, Süleyman Taşköprü, Habil Kılıç, Mehmet Turgut, İsmail Yaşar, Mehmet Kubaşık ve Halit Yozgat isimli Türkleri öldürmüştü. Cinayetler kapsamında NSU Yunan vatandaşı Theodoros Boulgarides ile Alman polis memuru Michele Kiesewetter'i katletmişti.